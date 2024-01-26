واشنطن: إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء لضمان عدم تكرار الهجوم

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رأت الولايات المتحدة أنّ قرار محكمة العدل الدولية في شأن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" يتسق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقاً للقانون الدوليّ لضمان عدم تكرار هجوم السابع من تشرين الأول.