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عربي-دولي

قطر: نرحّب بحكم محكمة العدل الدولية

Lebanon 24
26-01-2024 | 12:51
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رحّبت قطر في بيان، بحكم محكمة العدل الدولية في طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل، بسبب حربها، في قطاع غزة.

 

وتؤدي الدوحة دور الوسيط الرئيسيّ بين "حماس"، التي تحكم القطاع وبين مسؤولين إسرائيليين، خلال الصراع الجاري.
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