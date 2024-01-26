مفوض أممي: عائلات في غزة تقضي يومها دون طعام

قال أجيت سونغاي ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن هناك عائلات في قطاع غزة تقضي يومها دون تناول طعام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سونغاي مع متحدثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، ومتحدثة المكتب الأممي في جنيف أليساندرا فيلوتشي.

وقال سونغاي خلال المؤتمر الذ عقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن "الوضع في غزة ليس سوى كارثة".

وبيّن أنه شهد في مدينة رفح حياة النازحين الذين طلبت منهم السلطات الإسرائيلية مغادرة منازلهم، والذين ليس لديهم مأوى ويعيشون في حالة من اليأس.

ولفت إلى أن سكان غزة الذين عانوا منذ فترة طويلة يجدون أنفسهم عالقين وسط أعمال عنف متصاعدة ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية و"اشتباكات في الشوارع بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة".

وأكد سونغاي أن المرافق الصحية والمدارس ومرافق التعليم التابعة للأمم المتحدة والمناطق السكنية في منطقة خانيونس تتعرض لهجوم مستمر.

وأضاف: "لقد سمعت قصصاً عن عائلات تأكل وجبة واحدة فقط في اليوم إذا كانت محظوظة. هناك عائلات في غزة تقضي يومها دون تناول الطعام".

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( وكالات)