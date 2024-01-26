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عربي-دولي

محورها غزة.. أمير قطر يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي

Lebanon 24
26-01-2024 | 14:50
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أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين" في غزة. 

 

وذكر بيان للديوان الأميري القطري نشره عبر موقعه الإلكتروني أن الأمير تميم، أكد خلال الاتصال على "ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم".

 

وشدد على ضرورة "استمرار فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". 

 

ونقل البيان عن الرئيس الأميركي إعرابه عن "شكره وتقديره للشيخ تميم، على جهود ومساعي قطر الدبلوماسية والإنسانية بشأن الأوضاع في غزة".

 

وجرى خلال الاتصال، بحسب البيان، "استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

كما جرى "بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

( الاناضول)
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