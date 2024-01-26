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عربي-دولي

قريباً.. اجتماع رباعي في باريس بشأن غزة

Lebanon 24
26-01-2024 | 15:30
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أفادت وسائل إعلام دولية، الجمعة، أن العاصمة الفرنسية باريس، ستستضيف اجتماعا بشأن غزة الأيام المقبلة بمشاركة الاستخبارات الأميركية ومصر وإسرائيل وقطر.

 

ونقلت وكالة فرانس برس" عن مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" سسيلتقي "في الأيام المقبلة في باريس" مسؤولين كباراً من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

 
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وأكد المصدر للوكالة معلومات أوردتها صحيفة واشنطن بوست الأميركية تفيد بأن الرئيس جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة  التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

( سكاي نيوز)

 

 

 

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