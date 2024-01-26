السيسي وبايدن يبحثان جهود وقف إطلاق نار "إنساني" في غزة

قالت الرئاسة المصرية، الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث هاتفياً مع نظيره الأميركي جو بايدن، جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن السيسي أبلغ بايدن بأن عملية إدخال المساعدات إلى غزة تقابل تحديات وصعوبات يجب تذليلها.

وشدد على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع «لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية» التي يواجهونها.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين أكدا رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

( الشرق الأوسط)