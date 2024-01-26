نائب أردوغان: سنتابع محاكمة إسرائيل حتى النهاية

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الجمعة، أنّ أنقرة ستتابع عن كثب عملية محاكمة إسرائيل في العدل الدولية حتى النهاية.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال يلماز، "المدانون في ضمير الإنسانية سيحاسبون على الظلم الذي ارتكبوه أمام المحاكم الدولية".

وشدد على أنّ تركيا "ستواصل جهودها لضمان وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تمهد الطريق للسلام الدائم والاستقرار والهدوء في المنطقة".

وأعرب يلماز، عن شكره لمحكمة العدل الدولية على قرارها التاريخي، ولدولة جنوب إفريقيا التي تقدمت بالشكوى القضائية .

( الاناضول)