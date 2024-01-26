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مجلس النواب الأميركي ينفي إمكان الاتفاق على مساعدة لأوكرانيا

Lebanon 24
26-01-2024 | 16:45
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كتب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اليوم الجمعة، أنه لن يجري الاتفاق على أي نص بشأن تجديد التمويل العسكري لأوكرانيا.

 

وقال، في رسالة إلى النواب، إن مجلس الشيوخ «غير قادر، على ما يبدو، على التوصل إلى اتفاق».

 

وأضاف أن الحزب الجمهوري لن يوافق عليه، على أي حال، في مجلس النواب، وهذا يعني أنه «سيصله ميتاً».

 

وكان مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين مِن شأنه تقديم مساعدات ضخمة إلى الجيش الأوكراني، الذي يقاتل ضد الغزو الروسي، في عامه الثالث.

 

وبإصرار من الجمهوريين، وافق الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن، على ربط قانون تقديم المساعدات مع حزمة تغييرات واسعة النطاق للأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

 

وبهذا يبدو الآن أن المفاوضات المعقّدة التي كانت تهدف إلى منح الجمهوريين فوزاً رئيسياً في مطالبهم بمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، مقابل الحفاظ على هدف بايدن في السياسة الخارجية المتمثل في مساعدة أوكرانيا، قد انهارت.

( الشرق الأوسط)

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