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عربي-دولي

"فيتش: تداعيات صراع غزة تزيد من التحديات المالية بالمنطقة

Lebanon 24
26-01-2024 | 17:51
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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تداعيات صراع غزة تزيد من التحديات المالية بالمنطقة.
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