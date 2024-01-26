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عربي-دولي
"فيتش: تداعيات صراع غزة تزيد من التحديات المالية بالمنطقة
Lebanon 24
26-01-2024
|
17:51
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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تداعيات صراع غزة تزيد من التحديات المالية بالمنطقة.
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