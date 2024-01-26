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عربي-دولي
هيئة محلّفين تأمر ترامب بدفع تعويض كبير في قضية تشهير بكاتبة
Lebanon 24
26-01-2024
|
18:15
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أمرت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي. جين كارول التي كان قد وجّه إليها إهانات بعد ادعائها أنه اعتدى عليها جنسياً.
وتوصلت هيئة المحلفين إلى قرارها بعد نحو ثلاث ساعات من المداولات.
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وتتجاوز التعويضات بكثير الحد الأدنى الذي كانت تسعى إليه كارول بقيمة عشرة ملايين دولار.
وقاضت كارول (80 عاماً) ترامب في تشرين الثاني 2019 بسبب إنكاره قبل خمسة أشهر من ذلك التاريخ اغتصابها في منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرجد ورفجودمان في مانهاتن في ولاية نيويورك.
ويقول ترامب (77 عاماً) إنه لم يسمع قط عن كارول وإنها اختلقت القصة لتعزيز مبيعات مذكراتها.
وكان ترامب قد أدلى بتعليقات عدة مهينة حول كارول عندما كان رئيسا ووصفها بالكاذبة في أعقاب زعمها أنه اعتدى عليها جنسياً.
ووقف ترامب، الخميس، أمام هيئة المحكمة في مانهاتن، منكراً اتهامه بالاعتداء الجنسي والتشهير ضد كارول.
ومنذ 16 كانون الثاني تواجه الكاتبة السابقة في مجلة (Elle) كارول (80 عاماً) ترامب في هذه المحاكمة المدنية.
وفي محاكمة منفصلة العام الماضي، أدين ترامب بتهمة الاعتداء جنسياً على كارول في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022، وألزم بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.
وعلى الرغم من إدانة محكمة في نيويورك بالإجماع في أيار 2023 ترامب، واصل الرئيس السابق تشويه سمعة الكاتبة، ووصفها بالكاذبة و"المجنونة"، وبأنها "امرأة زائفة" تحمل "رواية زائفة".
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