11
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
12
o
بشري
11
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أطباء يكشفون فرص تعافي أوستن من سرطان البروستاتا
Lebanon 24
26-01-2024
|
19:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
رجّح أطباء في مستشفى والتر ريد العسكري أن يتعافى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالكامل من مرض سرطان البروستاتا، مشيرين إلى أن "وضعه ممتاز بعد فحصه".
وكان أوستن قد أخفى عن الرئيس الأميركي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلّغ حتى الكونغرس إلا بعد أيام على دخوله المستشفى بسبب مضاعفات علاجه.
Advertisement
وقال الأطباء في بيان أصدره البنتاغون: "شوهد الوزير أوستن اليوم في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بناءً على موعد محدّد مسبقا للمراقبة بعد استئصال البروستاتا".
وأضاف البيان أنه "يُواصل تماثله للشفاء ويُتوقع أن يتعافى بالكامل. عولج الوزير أوستن في وقت مبكر وفعّال من مرض سرطان البروستاتا الذي يُعانيه، وكانت تشخيصاته ممتازة".
وكان أوستن البالغ 70 عاماً قد خضع في البداية لجراحة بسيطة لعلاج السرطان في 22 كانون الاول وخرج من المستشفى في اليوم التالي.
وأعيد إدخال أوستن إلى المستشفى مرة أخرى بسبب مضاعفات في الأول من كانون الثاني.
ولم يتم إبلاغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى حتى 4 كانون الثاني، كما لم يتم إخطار الكونغرس حتى اليوم التالي، ولم يعلم بايدن بتشخيص السرطان حتى 9 كانون الثاني.
وأخرج أوستن من والتر ريد الأسبوع الماضي، وقام بأول ظهور علني له منذ دخوله المستشفى الثلاثاء، وتحدث عبر رابط فيديو من مقر إقامته في افتتاح اجتماع حول تزويد أوكرانيا مساعدات.
ودعا أعضاء جمهوريون إلى إقالة أوستن، لكن بايدن قال إنه لا يزال واثقاً في وزير دفاعه.
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ حاسم.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان
Lebanon 24
خبرٌ حاسم.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان
07:04 | 2024-01-26
26/01/2024 07:04:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارته تضرّرت بشدّة... إبن إعلاميّة لبنانيّة يتعرّض لحادث سير مروّع (صورة)
Lebanon 24
سيارته تضرّرت بشدّة... إبن إعلاميّة لبنانيّة يتعرّض لحادث سير مروّع (صورة)
05:22 | 2024-01-26
26/01/2024 05:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر سر.. مفاجأة كبرى عن "حزب الله" يعلنها تقرير إسرائيليّ!
Lebanon 24
آخر سر.. مفاجأة كبرى عن "حزب الله" يعلنها تقرير إسرائيليّ!
06:46 | 2024-01-26
26/01/2024 06:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغٌ مهم من "قوى الأمن".. إحذروا هذا الأمر!
Lebanon 24
بلاغٌ مهم من "قوى الأمن".. إحذروا هذا الأمر!
11:31 | 2024-01-26
26/01/2024 11:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "دانييلا" بدأت: هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة.. الذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
العاصفة "دانييلا" بدأت: هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة.. الذروة في هذا الموعد
01:24 | 2024-01-26
26/01/2024 01:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:04 | 2024-01-26
رئيس جنوب إفريقيا يعلّق على قرار محكمة العدل الخاص في إسرائيل
18:15 | 2024-01-26
هيئة محلّفين تأمر ترامب بدفع تعويض كبير في قضية تشهير بكاتبة
17:51 | 2024-01-26
"فيتش: تداعيات صراع غزة تزيد من التحديات المالية بالمنطقة
16:45 | 2024-01-26
مجلس النواب الأميركي ينفي إمكان الاتفاق على مساعدة لأوكرانيا
16:15 | 2024-01-26
نائب أردوغان: سنتابع محاكمة إسرائيل حتى النهاية
15:50 | 2024-01-26
السيسي وبايدن يبحثان جهود وقف إطلاق نار "إنساني" في غزة
فيديو
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
27/01/2024 05:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
27/01/2024 05:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
27/01/2024 05:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24