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عربي-دولي

أطباء يكشفون فرص تعافي أوستن من سرطان البروستاتا

Lebanon 24
26-01-2024 | 19:26
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رجّح أطباء في مستشفى والتر ريد العسكري أن يتعافى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالكامل من مرض سرطان البروستاتا، مشيرين إلى أن "وضعه ممتاز بعد فحصه".
وكان أوستن قد أخفى عن الرئيس الأميركي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلّغ حتى الكونغرس إلا بعد أيام على دخوله المستشفى بسبب مضاعفات علاجه.
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وقال الأطباء في بيان أصدره البنتاغون: "شوهد الوزير أوستن اليوم في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني بناءً على موعد محدّد مسبقا للمراقبة بعد استئصال البروستاتا".
وأضاف البيان أنه "يُواصل تماثله للشفاء ويُتوقع أن يتعافى بالكامل. عولج الوزير أوستن في وقت مبكر وفعّال من مرض سرطان البروستاتا الذي يُعانيه، وكانت تشخيصاته ممتازة".

وكان أوستن البالغ 70 عاماً قد خضع في البداية لجراحة بسيطة لعلاج السرطان في 22 كانون الاول وخرج من المستشفى في اليوم التالي.
وأعيد إدخال أوستن إلى المستشفى مرة أخرى بسبب مضاعفات في الأول من كانون الثاني.

ولم يتم إبلاغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى حتى 4 كانون الثاني، كما لم يتم إخطار الكونغرس حتى اليوم التالي، ولم يعلم بايدن بتشخيص السرطان حتى 9 كانون الثاني.

وأخرج أوستن من والتر ريد الأسبوع الماضي، وقام بأول ظهور علني له منذ دخوله المستشفى الثلاثاء، وتحدث عبر رابط فيديو من مقر إقامته في افتتاح اجتماع حول تزويد أوكرانيا مساعدات.

ودعا أعضاء جمهوريون إلى إقالة أوستن، لكن بايدن قال إنه لا يزال واثقاً في وزير دفاعه.
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