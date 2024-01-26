واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات "إف-16" لتركيا

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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ومعدات ذات صلة لتركيا في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 23 مليار دولار.وأضافت وزارة الدفاع أن "لوكهيد مارتن"، أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، هي المقاول الرئيسي للصفقة.وجاء إعطاء الحكومة الأميركية الضوء الأخضر لبيع طائرات إف-16 لتركيا بعد أيام قليلة على مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال مسؤول أميركي للصحافة مشترطا عدم كشف اسمه، إن وزارة الخارجية أخطرت الجمعة الكونغرس رسميا - وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي - بهذه الصفقة المزدوجة التي تشمل أيضا طائرات من طراز إف-35 لليونان.وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعثت، الأسبوع الماضي، برسالة لأعضاء الكونغرس تحثهم فيها على الموافقة على صفقة طائرات إف-16 لتركيا، وفقا لوكالة رويترز عن مصادر مطلعة. (سكاي نيوز)