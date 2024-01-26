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واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع طائرات "إف-16" لتركيا

Lebanon 24
26-01-2024 | 22:59
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ومعدات ذات صلة لتركيا في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 23 مليار دولار.

وأضافت وزارة الدفاع أن "لوكهيد مارتن"، أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، هي المقاول الرئيسي للصفقة.
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وجاء إعطاء الحكومة الأميركية الضوء الأخضر لبيع طائرات إف-16 لتركيا بعد أيام قليلة على مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).


وقال مسؤول أميركي للصحافة مشترطا عدم كشف اسمه، إن وزارة الخارجية أخطرت الجمعة الكونغرس رسميا - وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي - بهذه الصفقة المزدوجة التي تشمل أيضا طائرات من طراز إف-35 لليونان.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعثت، الأسبوع الماضي، برسالة لأعضاء الكونغرس تحثهم فيها على الموافقة على صفقة طائرات إف-16 لتركيا، وفقا لوكالة رويترز عن مصادر مطلعة. (سكاي نيوز)
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