كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه.. الجيش الأميركي يسقط صاروخاً في البحر الأحمر

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قال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر.وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس، إن الصاروخ "كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. وقعت الضربة عند الساعة 3:45 صباحا اليوم السبت".وأكد الجيش الأميركي أن صاروخا مضادا للسفن أطلقته جماعة الحوثي، ألحق أضرارا بناقلة نفط في خليج عدن يوم الجمعة، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جرّاء ذلك.وأضاف الجيش الأميركي أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تقدم المساعدة لناقلة النفط.ووفق الجيش الأميركي فإن "الناقلة مارلين لواندا أبلغت عن حدوث أضرار دون وقوع إصابات، والمدمرة الأميركية كارني وغيرها من سفن التحالف تقدم المساعدة".وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري قد قالتا إنهما تلقتا يوم الجمعة تقارير تفيد بتعرض سفينة للإصابة في البحر الأحمر بالقرب من عدن واندلاع حريق على متنها.وتلقت الهيئة تقريرا عن وقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرقي عدن. (سكاي نيوز)