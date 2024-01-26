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عربي-دولي

اجتماع قريب في باريس بمشاركة الـCIA.. تطور بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة؟

Lebanon 24
26-01-2024 | 23:13
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تعمل الولايات المتحدة على تسهيل التوصل إلى اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، دون ترجيح حصول أي "تطورات وشيكة"، وفق مأ اعلن أمس الجمعة البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين "لا يجب أن نتوقع أي تطورات وشيكة".
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وعبّر عن أمله في إحراز تقدم في المحادثات وذلك في ظل عودة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى واشنطن بعد اختتام زيارة إلى المنطقة. وقال كيربي إن ماكغورك عاد بعد إجراء محادثات بشأن الأسرى في المنطقة.

يأتي ذلك بينما يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) "في الأيام المقبلة في باريس" مسؤولين كباراً من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات لوكالة "فرانس برس".

وأكد المصدر لوكالة "فرانس برس" معلومات أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تفيد بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح المحتجزين في غزة مقابل هدنة من شهرين.

وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة. كما بحث بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق سراح الأسرى". (العربية)



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