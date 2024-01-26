قرار قضائي جديد: أمر ترامب بدفع 83 مليون دولار كتعويض بقضية تشهير

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في تطور قضائي، أمرت هيئة محلفين اتحادية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الجمعة بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار إلى إي جين كارول التي اتهمت ترامب بتشويه سمعتها كصحفية محل ثقة من خلال إنكاره اغتصابها منذ قرابة ثلاثة عقود.وفور صدور الحكم علّق ترامب قائلاً: "قرار سخيف"، وأكد أنه سيقوم باستئنافه.ولم يتطلب الأمر إلا أقل من ثلاث ساعات لتتوصل هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة رجال وامرأتين إلى الحكم. وتتجاوز التعويضات بكثير الحد الأدنى الذي كانت تسعى إليه كارول بقيمة عشرة ملايين دولار.وحكمت لها هيئة المحلفين بتعويضات مكافئة قيمتها 18.3 مليون دولار وتعويضات تأديبية بقيمة 65 مليون دولار.وكان ترامب قد حضر إلى المحكمة في وقت سابق وخرج غاضبا ليعود لاحقا للمرافعات الختاميّة. ولم يكن حاضرا عندما قرأ كاتب المحكمة قرار لجنة المحلفين.وبعد صدور الحكم، تحدّثت محامية ترامب ألينا هابا فقط لتشكر موظّفي المحكمة. وتبادل أحد المحلّفين ابتسامة مع كارول بينما غادر أعضاء هيئة المحلّفين التسعة قاعة المحكمة.وقال القاضي لويس كابلان لهيئة المحلّفين بعد صدور الحكم "من الواضح بالنسبة إلي.. أنكم كنتم متنبهين".وشمل الأمر القضائي تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترامب تصرف بشكل ضار في تعليقاته العامة حول كارول و7.3 ملايين دولار كتعويضات، و11 مليون دولار لبرنامج إصلاح الضرر اللاحق بالسمعة.وقاضت كارول (80 عاماً) ترامب في تشرين الثاني 2019 بسبب إنكاره قبل خمسة أشهر من ذلك التاريخ اغتصابها في منتصف تسعينات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر في مانهاتن بولاية نيويورك. ويقول ترامب إنه لم يسمع قط عن كارول وإنها اختلقت القصة لتعزيز مبيعات مذكراتها.وكان ترامب (77 عاما) قد اعتلى منصة الشهود لفترة وجيزة، الخميس الماضي. وفرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر أسئلة محاميه على ثلاثة، ولم يكن بإمكانه الإجابة عنها سوى بنعم أو لا، لمنعه من الخروج عن القضية.وقاطع القاضي ترامب وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير يقول "إنها تقول شيئا أعتبره كاذباً". وأضاف ترامب وهو يغادر قاعة المحكمة بعد ظهوره المقتضب الخميس "هذه ليست أميركا".وترامب ليس ملزماً بحضور المحاكمة أو تقديم شهادته، ولكنه حوّل جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعماً أن كل جلسة هي جزء من محاولة للديمقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض. (العربية)