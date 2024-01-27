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عربي-دولي

في أقل من يومين.. زلزال ثانٍ يضرب تركيا هذه قوته

Lebanon 24
27-01-2024 | 00:28
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أكد مركز ان زلزالا قوته 5.01 درجات على مقاس ريختر ضرب صباح اليوم السبت تركيا.

وضرب زلزال بقوة 5.3 درجات منطقة شرق تركيا، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الخميس. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
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يذكر أنه في السادس من شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم في الجنوب التركي، بالإضافة إلى دمار هائل في عدد من المناطق.(العربية)



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