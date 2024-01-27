بعد الولايات المتحدة.. دولة جديدة تعلق تمويلها للأونروا

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وبحسب موقع "ناشونال بوست" الكندي، فإن القرار يأتي في أعقاب إعلان الحكومة الأميركية، الجمعة، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة الأونروا، بعد "الأدلة" التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، والتي زعمت أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس.



واندلعت الحرب التي تشارف على إنهاء شهرها الرابع، عقب شن حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، هجمات غير مسبوقة على إسرائيل أدت إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية. أعلنت كندا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد الادعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات على جنوبي إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي، وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".وبحسب موقع "ناشونال بوست" الكندي، فإن القرار يأتي في أعقاب إعلان الحكومة الأميركية، الجمعة، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة الأونروا، بعد "الأدلة" التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، والتي زعمت أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس.واندلعت الحرب التي تشارف على إنهاء شهرها الرابع، عقب شن حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، هجمات غير مسبوقة على إسرائيل أدت إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية عسكرية أدت إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.



وجاء في البيان الرسمي، أن "كندا أوقفت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا بينما تجري تحقيقا شاملا في هذه الادعاءات".



وقال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسن، في تدوينة على منصة "إكس"، أن بلاده "تدين بشكل قاطع هجوم 7 تشرين الأول على إسرائيل"، مضيفا: "أشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي الأونروا".



وتابع: "لقد أصدرت تعليماتي بإيقاف التمويل للأونروا في انتظار نتيجة التحقيق". (الحرة)