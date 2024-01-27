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ذكرت صحيفة "Wall Street Journal" الأميركية أنه "من المتوقع أن يكون صراع إسرائيل مع حماس طويلاً، حيث يكافح الجانبان لتحقيق أهدافهما الأساسية، ولا يوجد طريق واضح لأي نوع من السلام الدائم. لقد أقسمت إسرائيل على تدمير حماس كقوة عسكرية وسياسية مهمة، أما حماس فملتزمة بالهدف الطويل المدى المتمثل في محو الدولة الإسرائيلية. إن المخاطر التي لا يمكن التوفيق بينها هي وجودية بالنسبة لكليهما، وهذا يعني أنه حتى لو أدى وقف إطلاق النار إلى وقف الجولة الحالية من القتال في غزة، فإن الصراع بين إسرائيل وحماس سوف يستمر".وبحسب الصحيفة، "قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً إن بلاده ستواصل حربها الحالية في غزة حتى تحقق التدمير الكامل لحماس، مشيراً نهار الخميس إلى أنه "لا يوجد بديل للنصر الكامل على أعدائنا". إن التقدم المحدود الذي أحرزه الجيش الإسرائيلي حتى الآن في القضاء على حماس في القطاع يثير الشكوك بشكل متزايد في إسرائيل حول ما إذا كان هدف نتنياهو المعلن يمكن تحقيقه قريبا. وتتزايد الضغوط الدولية من أجل وقف طويل الأمد لإطلاق النار من شأنه أن يسمح بالإفراج عن أكثر من 100 رهينة إسرائيلية لا تزال تحتجزها حماس في غزة، فضلا عن زيادة تسليم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في القطاع. إن شروط وقف إطلاق النار التي تطالب بها إسرائيل وحماس ما زالت متباعدة، والتوصل إلى اتفاق غير مؤكد. وينطبق الشيء نفسه على ما إذا كان وقف إطلاق النار المطول سيشكل نهاية للحرب الحالية أم مجرد توقف مؤقت".وتابعت الصحيفة، "إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار، يقول كبار الضباط الإسرائيليين إنه من المرجح أن يستمر الجيش في قتال حماس في غزة لعدة أشهر، وربما لبقية هذا العام، حتى يسيطر بشكل كامل. عند هذه النقطة، ستواجه إسرائيل معضلة. فإذا واصلت القوات الإسرائيلية احتلالها لفترة طويلة لغزة، وهو ما قال نتنياهو إنه لن يحدث، فقد تصبح هدفاً لتمرد طويل الأمد. وإذا انسحبت إسرائيل من غزة بسرعة، فمن الممكن أن تعيد حماس ترتيب أمورها وتعود كقوة مسيطرة بحكم الأمر الواقع في القطاع. إن منع مثل هذه النتيجة يتطلب إنشاء كيان حاكم جديد، يتم تقديمه بسرعة وبدعم من سكان غزة فضلاً عن إسرائيل والجهات الفاعلة الخارجية. وفي الواقع، يبدو هذا السيناريو بعيدا".وأضافت الصحيفة، "يقول المحللون إن حماس تتمتع ببعض المزايا في غزة التي افتقرت إليها الجماعات المسلحة غير النظامية الأخرى في الآونة الأخيرة. وقال عوفر فريدمان، الباحث في دراسات الحرب في جامعة كينغز كوليدج في لندن: "تمتعت حماس بدرجة عالية من الاستقلال لمدة 20 عامًا تقريبًا لتطوير قدراتها في منطقة محددة للغاية وسكان كانوا تحت سيطرتها بالكامل". وقال فريدمان إن حماس أعدت نفسها للحرب وهي تعلم بالضبط أين سيحدث القتال، وأنها تستطيع استخدام شبكة أنفاقها بالإضافة إلى قوتها للسيطرة على سكان غزة وإكراههم لصالحها. وأضاف: "كل هذا يجعل هدف تدمير حماس أكثر صعوبة من الناحية العسكرية"."وبحسب الصحيفة، "يتفق خبراء آخرون على أن هدف إسرائيل المركزي من الحرب سيكون من الصعب تحقيقه قريبًا، حتى لو استولت القوات الإسرائيلية على كامل مساحة غزة. وقال حسين إبيش، الباحث في معهد دول الخليج العربية، وهو مركز أبحاث في واشنطن: "ما لم يتم محو سكان غزة أو طردهم، فمن المرجح للغاية أن تبقى حماس على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى". إن هدف الحركة الإسلامية على المدى الطويل والمتمثل في استبدال إسرائيل بدولة فلسطينية تمتد على الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط يبدو بعيد المنال. وقال يحيى السنوار، القائد الأعلى لحركة حماس في غزة والعقل المدبر لهجوم 7 تشرين الأول، إن الاتفاق على التعايش بين دولتين على حدود عام 1967 لن يكون الحل التاريخي النهائي، إنما ستكون مرحلة مؤقتة، ربما تستمر لجيل أو أكثر، ولكنها تفسح المجال في النهاية لقيام دولة فلسطينية تشمل الأرض بأكملها".واعتبرت الصحيفة أن "حماس، التي كان عدد مقاتليها قبل الحرب يقدر بنحو 30 ألف مقاتل ومجهزة بعدة آلاف من الصواريخ، أضعف من أن تهدد وجود إسرائيل، التي لا تزال القوة العسكرية الأقوى في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن الصراع الأوسع ضد حماس والجماعات الأخرى المعارضة لإسرائيل، بما في ذلك حزب الله في لبنان والنظام الإسلامي في إيران الذي يدعمها، يُنظر إليه على أنه صراع وجودي في إسرائيل لأن ترساناتها وأهدافها المتطرفة تهدد قدرة إسرائيل على توفير أسلوب حياة آمن لسكانها".ورأت الصحيفة أن "ما يزيد من تعقيد جهود إسرائيل في غزة هو الحجم الهائل لشبكة أنفاق حماس. وتجد القوات الإسرائيلية صعوبة حقيقية في تطهير حماس من أي من المناطق الحضرية التي استولت عليها إسرائيل على مستوى الأرض. لقد ثبت أن الأنفاق عديدة وطويلة ومعقدة لدرجة أن أفضل الجهود التي بذلتها إسرائيل لتفجيرها أو إغراقها أو القتال فيها لم تحقق حتى الآن أكثر من تقدم جزئي. وحتى قتل السنوار أو غيره من قادة حماس في غزة من غير المرجح أن يقضي على الجماعة باعتبارها تهديدًا عسكريًا، لأنها، هيكلياً، لا تركز على أي فرد، وفقًا لتهاني مصطفى، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية. وقالت إن الاغتيالات السابقة، بما في ذلك القتل المستهدف لنائب الزعيم السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، فشلت في تعطيل عمليات الجماعة، وبدأت حماس في الظهور بقوة سياسية بين الفلسطينيين نتيجة للصراع. وقالت مصطفى إن حماس لا تحدد النصر من الناحية العسكرية، بل من حيث العواقب الدبلوماسية والسياسية للحرب، وختمت بالقول: "بهذا المعنى، أعتقد أن حماس تقوم بعمل جيد للغاية".