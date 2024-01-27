"أفضل صديقة للمشاة".. تعرفوا إلى مسيّرة "ماعوز" الإسرائيلية التي أسقطتها حماس





وبثت "القسام" مقاطع فيديو أظهرت أحد عناصرها يستعرض أجزاء الطائرة ورموزا مكتوبة عليها باللغة العبرية، بعد تفكيكها.

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والمسيرة "ماعوز"، التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لأول مرة خلال اقتحام مخيم جنين في حزيران الماضي، تُلقب بـ"النار الطائرة" أو "أفضل صديق للمشاة"، نظرا لإمكانياتها العسكرية في الاستطلاع والهجوم، ورأسها الحربي الصغير الذي يوصف بـ"القاتل الدقيق"، لأنها تدمّر هدفها بدرجة تتماشى مع المهام الموكلة لقوات المشاة وقوات عمليات القوات الخاصة.



فما هي مسيرة "ماعوز" الإسرائيلية؟



وفق تقارير عسكرية وإسرائيلية، فإن "ماعوز" هي دورن انتحاري، إسرائيلي الصنع، له عدة خصائص وقدرات متنوعة من أبرزها:



يحمل رأسا متفجرا يصل إلى 400 غرام.

يساعد في عمليات الاغتيال والكشف عن مواقع المختبئين.

يستطيع التحليق في مختلف الظروف المناخية.

يعد من الذخيرة خفيفة الوزن المصممة لمرافقة قوات المشاة والقوات الخاصة.



ودخلت تلك المسيرة الخدمة في حزيران الماضي، بعدما استخدمتها من قبل قوات وحدتي "دوفدوفان" و"ماغلان" الإسرائيليتين، خلال عملية عسكرية في مخيم جنين، ما أسفر عن اغتيال 12 فلسطينياً، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وتقول "يديعوت أحرونوت" إن الطائرة من صناعة شركة رافائيل العسكرية، وتم استخدامها في جنين لأول مرة حيث تم تفجيرها بأمان من مسافة بعيدة. في أعقاب إعلان كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، إسقاط طائرتين منها بسماء حي الزيتون شرقي غزة، اكتسبت المسيّرة الإسرائيلية الجديدة "ماعوز" الانتحارية شهرة.وبثت "القسام" مقاطع فيديو أظهرت أحد عناصرها يستعرض أجزاء الطائرة ورموزا مكتوبة عليها باللغة العبرية، بعد تفكيكها.والمسيرة "ماعوز"، التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لأول مرة خلال اقتحام مخيم جنين في حزيران الماضي، تُلقب بـ"النار الطائرة" أو "أفضل صديق للمشاة"، نظرا لإمكانياتها العسكرية في الاستطلاع والهجوم، ورأسها الحربي الصغير الذي يوصف بـ"القاتل الدقيق"، لأنها تدمّر هدفها بدرجة تتماشى مع المهام الموكلة لقوات المشاة وقوات عمليات القوات الخاصة.فما هي مسيرة "ماعوز" الإسرائيلية؟وفق تقارير عسكرية وإسرائيلية، فإن "ماعوز" هي دورن انتحاري، إسرائيلي الصنع، له عدة خصائص وقدرات متنوعة من أبرزها:يحمل رأسا متفجرا يصل إلى 400 غرام.يساعد في عمليات الاغتيال والكشف عن مواقع المختبئين.يستطيع التحليق في مختلف الظروف المناخية.يعد من الذخيرة خفيفة الوزن المصممة لمرافقة قوات المشاة والقوات الخاصة.ودخلت تلك المسيرة الخدمة في حزيران الماضي، بعدما استخدمتها من قبل قوات وحدتي "دوفدوفان" و"ماغلان" الإسرائيليتين، خلال عملية عسكرية في مخيم جنين، ما أسفر عن اغتيال 12 فلسطينياً، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وتقول "يديعوت أحرونوت" إن الطائرة من صناعة شركة رافائيل العسكرية، وتم استخدامها في جنين لأول مرة حيث تم تفجيرها بأمان من مسافة بعيدة.

ما أبرز خصائها ومميزاتها؟

طراز "ماعوز فاير فلاي" هو الأكبر حجما بين أنواع هذه الطائرة الإسرائيلية، وتزويده بنظام تعقّب ورأس حربية ووصلة بيانات ذات خصائص كهروضوئية مماثلة لتلك الخاصة يجعله يماثل صواريخ المضادة للدبابات، كما ووفق" Detaly.co.il" العبري، فإن ضمن خصائصها العسكرية ومميزاتها ما يلي:



طائرة رباعية المروحيات مصغرة ومصممة لتدمير الأهداف والاغتيالات.

تنتمي إلى نوع "ذخائر الوابل" التي تسمى أيضاً بمسيرات "الكاميكازي".



تعرفها شركة "رافائيل" المصنعة لها على أنه "سلاح تسكع تكتيكي مصغر".



يمكن التحكم بها يدوياً بجهاز لوحي أو تلقائياً من خلال إعطائها إحداثيات دقيقة للهدف وإذا تم إلغاء الهجوم تعود إلى موقع إطلاقها.



ماذا يعني استيلاء حماس عليها؟

وفق الخبير العسكري الفلسطيني واصف عريقات لموقع " سكاي نيوز عربية"، فإن استيلاء حركة حماس على مسيرتين من "ماعوز" يعني أن كتائب القسّام استولت على حصة تقريباً من حصص إحدى المجموعات القتالية الإسرائيلية من هذه الطائرة، كما اطلعت على تكنولوجيا تلك المسيرة ، وقد تقوم بعمل هندسة عكسية لها بتصنيع مماثل لها أو تصميم سلاح فعال مضاد لها. (سكاي نيوز)



