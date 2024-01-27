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شهداء بمداهمات للجيش الإسرائيلي في خان يونس (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2024 | 02:29
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مع تواصل الحرب في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، ان "مقاتلي وحدة ماجلان نفذوا مداهمات لعدد من الأهداف في عمق مدينة خان يونس، من بينها مستودع عسكري عثر فيه على كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة والوسائل التكنولوجية المختلفة".

وأضاف الجيش في بيان له: "وجهت مجموعة تابعة لفرقة المغوار طائرة للقضاء على ثلاثة عناصر من حماس كانوا يقومون بزرع عبوات قرب قواتنا".

وتابع: "يواصل مقاتلو وحدة أغوز القضاء على العديد من العناصر المسلحين من مسافة قريبة، كما قضت مقاتلات جفعاتي على عدد كبير من عناصر حماس في مواجهات مختلفة بمنطقة خان يونس".

وأكمل الجيش في بيانه: "في إحدى المواجهات، قُتل 7 أطلقوا قذائف آر بي جي على قوات الجيش الإسرائيلي وتم التعرف عليهم داخل أحد المباني جراء إطلاق قذائف الدبابات، وتمكن المقاتلون من القضاء على عناصر آخرين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف".
 
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وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.(سكاي نيوز)

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