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عربي-دولي

تتكوّن من 20 طابقا.. أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ رحلتها الأولى

Lebanon 24
27-01-2024 | 03:02
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أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ رحلتها الأولى، اليوم السبت، بالانطلاق من ميناء ميامي بولاية فلوريدا.

وتغادر سفينة "أيقونة البحار"، التابعة لشركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال"، والتي يبغ طولها من مقدمتها إلى مؤخرتها حوالي 365 مترا، جنوب فلوريدا في أول رحلة لها عبر الجزر الاستوائية، والتي تستغرق 7 أيام.
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وتواجد أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي وزملائه في فريق إنتر ميامي على متن السفينة، الثلاثاء الماضي، للاحتفال باقتراب أول رحلة سياحية لها.

وقال جيسون ليبرتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان، هذا الأسبوع "سفينة أيقونة البحار تعد تتويجا لأكثر من 50 عاما من الحلم والابتكار والانغماس في هذه المهمة لتقديم أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة".

وأضاف: "ستغير هذه السفينة الوضع الراهن في خطط السفر العائلي إلى الأبد، وستحقق أحلام الحصول على عطلة رائعة لجميع الأعمار على متن سفينة".

وعند كشف النقاب عن "أيقونة البحار" لأول مرة في تشرين الأول عام 2022، حفزت السفينة "أكبر يوم وأسبوع" في حجز العطلات في تاريخ شركة رويال كاريبيان منذ تأسيسها قبل 53 عاما.

وتنقسم "أيقونة البحار" إلى ثمانية مناطق وتتكون من 20 طابقا.

وتضم السفينة 6 منزلقات مائية، وسبعة حمامات سباحة، وحلبة للتزلج، ومسرحا، وأكثر من 40 مطعما.

وتستطيع السفينة استيعاب ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى 2350 من أفراد الطاقم.(سكاي نيوز)





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