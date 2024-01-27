رئيس مجلس النواب الأميركي يعلق على قرار بايدن في مجال المناخ: فشل ذريع

Advertisement

انتقد رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال، وقال إن القرار يساعد موسكو، ويجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية، واعتبره "فشلا مقززا".وكتب جونسون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "قرار الرئيس بايدن بوقف بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي أمر شائن. من خلال الركوع للناشطين في مجال المناخ، يعمل الرئيس على تعزيز قدرات روسيا".