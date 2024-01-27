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عربي-دولي
رئيس مجلس النواب الأميركي يعلق على قرار بايدن في مجال المناخ: فشل ذريع
Lebanon 24
27-01-2024
|
04:41
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انتقد رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال، وقال إن القرار يساعد موسكو، ويجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية، واعتبره "فشلا مقززا".
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وكتب جونسون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "قرار الرئيس بايدن بوقف بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي أمر شائن. من خلال الركوع للناشطين في مجال المناخ، يعمل الرئيس على تعزيز قدرات روسيا".
وأشار رئيس النواب الأميركي إلى أن قرار بايدن، يضعف أمن الطاقة الأميركي، ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على "الصادرات الروسية القذرة".
ووصف جونسون قرار الرئيس الأميركي بايدن بأنه "فشل ذريع".
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