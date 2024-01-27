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إسرائيل دمّرتها وقتلت تاريخها.. تعرفوا إلى أبرز "بلدة قديمة" في فلسطين!

Lebanon 24
27-01-2024 | 16:00
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خلَّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دماراً واسعاً في البنية التحتية، طال أيضاً المعالم التاريخية والصروح الأثرية، وأبرزها تلك التي تقع في البلدة القديمة من المدينة.
 
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وتضم البلدة القديمة عدة مواقع أثرية، على رأسها "سوق الزاوية" التي تلوح في نهايتها مئذنة "المسجد العمري" أكبر وأقدم جوامع القطاع وبجوارهما "سوق القيس.
 
وفي ما يلي، تستعرض القائمة التالية أبرز تلك المعالم التي دمرها القصف الإسرائيلي:
 
1- سوق القيسارية:
 
- بُني السوق في القرن الـ17 الميلادي 
- تطلق تسمية القيسارية على الأسواق المغطاة بأروقة
- يضم السوق 44 متجراً للذهب
- شوهت القذائف الإسرائيلية غالبية محاله ودمرتها
 
2- سوق الزاوية
 
- أحد أشهر وأقدم أسواق مدينة غزة القديمة
- يعتبر السوق امتداداً تاريخياً لسوق القيسارية الأثري
- قصف الإحتلال السوق في 17 تشرين الثاني 2023
 
3- المسجد العمري
 
- يقع المسجد إلى جوار مدخل سوق القيسارية
- أسس المسجد قبل أكثر من 1400 عام
- تبلغ مساحته نحو 4100 متر مربع
- يعد المسجد ثالث أكبر مسجد في فلسطين
- قصف الإحتلال مئذنة المسجد وباحته الخلفية في بداية كانون الأول 2023
 
4- المسجد والكنيسة
 
- يشترك مسجد "كاتب ولاية" بجدار واحد مع كنيسة القديس "برفيريوس"
- يعود تاريخ بناء الكنيسة للعام 425 ميلادي
- يرجع تاريخ بناء المسجد لحكم الناصر محمد بن فلاوون سنة 1341 ميلادية
- يعتبر المعلم رمزاً للتعايش الإسلامي المسيحي
- قصفت الطائرات الإسرائيلية الكنيسة ودمرت أجزاء واسعة منها
- قصفت الدبابات المسجد وأوقعت أضراراً بالغة فيه
 
 
(الخليج أونلاين)
 
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