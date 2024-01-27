بقوة 5.01 درجة... زلزال يضرب تركيا

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أشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى أن زلزالاً بقوة 5.01 درجة ضرب غربي تركيا.وذكر المركز أن الزلزال هز غربي تركيا صباح السبت، وبالتحديد في جنوب كاراباغلار وشمال غرب كوساداسي، مشيرا إلى أنه وقع في حدود الساعة 05:19.ووقع الزلزال على عمق 12 كيلومترا، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.