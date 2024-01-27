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إلتحقت إيطاليا وأستراليا بقائمة الدول التي أعلنت "تعليق" تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاجاني، إن بلاده قامت "بتعليق تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الاول".وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل"، لكنه لم يتطرق للاتهامات التي سيقت لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.بدورها، أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم السبت، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد "الأونروا".وكتبت عبر منصة "إكس": "نتواصل مع شركائنا وسنعلق موقتا دفع التمويلات"، مضيفة: "نحيي الرد الفوري لأونروا بما يشمل فسخ عقود مع موظفين، فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات حيال المنظمة".وشددت على تأثير "العمل الحيوي" للأونروا حيال سكان غزة و"أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها".