قرب صلالة بعمان.. تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق

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قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن فريقاً أمنياً على متن ناقلة بضائع سائبة تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير، على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.وقالت أمبري، في بيان: "اقترب الزورق لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها"، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.