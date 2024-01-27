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عربي-دولي

بعد "التهديدات الإسرائيلية" ضد الأونروا.. "حماس": لعدم الرضوخ لابتزازات إسرائيل

Lebanon 24
27-01-2024 | 05:39
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نددت حركة حماس بـ"التهديدات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)"، إثر اتهامها موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول.

وقالت الحركة في بيان: "ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل".
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ويأتي بيان حماس في أعقاب تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، الذي قال إن بلاده ستسعى لمنع الوكالة من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وكتب كاتس عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب.

وأضاف أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

وكانت عدة دول غربية أعلنت وقف دعمها للأونروا، في أعقاب اتهام بعض من أعضاء الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل قبل أكثر من 3 أشهر.
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