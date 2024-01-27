اشتداد المعارك في خان يونس وسقوط ضحايا

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اشتدت حدة المعارك في عدد من أحياء مدينة خان يونس، ما ادى إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل باستهداف مدفعي إسرائيلي لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.واستشهد 3 أشخاص بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجنينة في رفح، بالتزامن مع قصف عنيف في محيط مستشفيي الأمل وناصر الطبي بخان يونس حيث وصل اليوم 28 جثمانا وعدد كبير من المصابين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن "الاحتلال ارتكب 19 مجزرة بقطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيدا و377 جريحا، خلال الـ 24 ساعة الماضية".من جهة أخرى، شهدت المناطق الغربية والجنوبية من مدينة خان يونس، لا سيما حيي الأمل وبطن السمين غربا، قصفا مدفعيا وغارات جوية واشتباكات عنيفة.