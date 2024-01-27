عن دور "الأونروا" بعد حرب غزة.. هذا ما كشفه وزير إسرائيليّ

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وكتب كاتس عبر منصة "إكس" أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءاً من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفاً أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.من جانبها، نددت حركة حماس السبت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.وأعلنت الأونروا مساء الجمعة عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم السابع من تشرين الأول داخل الأراضي الإسرائيلية.وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".من جهتها، سارعت الولايات المتحدة لإعلان أنها "ستعلّق موقتاً" التمويل الجديد للأونروا على خلفية الاتهام.كذلك، أعلنت كندا وأستراليا وإيطاليا تعليق تمويلها للوكالة موقتاً.