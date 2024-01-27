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عربي-دولي

إتهام إسرائيلي جديد ضدّ جنوب أفريقيا.. ماذا قال أحد المسؤولين؟

Lebanon 24
27-01-2024 | 06:38
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رحب المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان بقرار محكمة العدل الدولية "الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس".

وفي حديث عبر شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال جندلمان: "حماس قتلت خلال ساعات في 7 تشرين الأول أكثر من 1200 مدني إسرائيلي ودعت إلى ارتكاب إبادة جماعية بحقنا.المحكمة رفضت الدعوى السخيفة التي رفعتها جنوب إفريقيا ودعمت حقنا في الدفاع عن نفسنا".
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وأضاف: "إن جنوب إفريقيا حاولت أن تغطي على جرائم حماس وحاولت تكبيل يدي إسرائيل في قتال تنظيم إرهابي وحشي وهذا سبب فشل الدعوى. نحن نعمل وفق القانون الدولي ونزود القطاع بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية. كذلك، نستهدف المباني التي تستخدم من قبل حماس لأغراض إرهابية".
وأكمل: "عندما تخدم منظمة الأونروا منظمة متل حماس فهذا هو الخطأ.. لا يوجد أي منظمة أممية خدمت القاعدة وداعش. الطرف الوحيد الذي يجوع الفلسطينيين في غزة هو حماس".
 
 
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