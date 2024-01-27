تحذيرٌ فلسطيني عاجل من "مخطط خطير".. ما هو؟

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وأكد فتوح، في بيان صحافي، صدر عنه اليوم السبت بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أن أي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدواناً وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين.وأشار فتوح إلى أن هذه التحركات الإسرائيلية هدفها خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني.كذلك، قال المسؤول الفلسطيني "إن هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديداً للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطاً على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام".