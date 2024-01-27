14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حصيلة الهجمات الاسرائيلية على غزة ترتفع
Lebanon 24
27-01-2024
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
إرتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26257 قتيلا و64797 إصابة منذ تاريخ الـ7 من تشرين الاول الماضي، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.
وأكدت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى أن الإسرائيليين يمنعون طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
Advertisement
وقالت في بيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي".
وأشارت إلى أنه "في اليوم 113 للعدوان الصهيوني، ارتكب العدو الإسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و 310 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية". وأكدت أيضا أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بلاغٌ مهم من "قوى الأمن".. إحذروا هذا الأمر!
Lebanon 24
بلاغٌ مهم من "قوى الأمن".. إحذروا هذا الأمر!
11:31 | 2024-01-26
26/01/2024 11:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار كبيرة.. هذا ما حصل داخل مطعم في بيروت (صور)
Lebanon 24
أضرار كبيرة.. هذا ما حصل داخل مطعم في بيروت (صور)
02:27 | 2024-01-27
27/01/2024 02:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل جدّاً يتعلّق بالكهرباء... هذا ما جرى اليوم
Lebanon 24
خبر عاجل جدّاً يتعلّق بالكهرباء... هذا ما جرى اليوم
09:55 | 2024-01-26
26/01/2024 09:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن إخراجات القيد.. هذا ما تقرر
Lebanon 24
آخر خبر عن إخراجات القيد.. هذا ما تقرر
13:54 | 2024-01-26
26/01/2024 01:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "دانييلا" استعدوا لمنخفض جديد أشد قوة.. موجات صقيع وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
بعد "دانييلا" استعدوا لمنخفض جديد أشد قوة.. موجات صقيع وثلوج على هذا الإرتفاع
01:31 | 2024-01-27
27/01/2024 01:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:56 | 2024-01-27
خبير جيولوجيّ يكشف: زلزال في تركيا كل 3 أسابيع!
08:21 | 2024-01-27
"ضبط الحدود" يشعل سجالاً.. وماسك يرد على بايدن
08:00 | 2024-01-27
وسط حرب غزة.. ماذا فعلت "حركة المقاطعة" في بلدان الشرق الأوسط؟
07:35 | 2024-01-27
هكذا تضررت سفينة بريطانية بعد هجوم في خليج عدن (صور)
07:25 | 2024-01-27
البحث جدي.. هل تسحب مصر سفيرها من إسرائيل؟
06:45 | 2024-01-27
تحذيرٌ فلسطيني عاجل من "مخطط خطير".. ما هو؟
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
27/01/2024 16:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
27/01/2024 16:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
27/01/2024 16:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24