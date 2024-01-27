حصيلة الهجمات الاسرائيلية على غزة ترتفع

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إرتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26257 قتيلا و64797 إصابة منذ تاريخ الـ7 من تشرين الاول الماضي، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.وأكدت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لافتة إلى أن الإسرائيليين يمنعون طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.وقالت في بيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي".وأشارت إلى أنه "في اليوم 113 للعدوان الصهيوني، ارتكب العدو الإسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و 310 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية". وأكدت أيضا أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".