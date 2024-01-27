14
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هكذا تضررت سفينة بريطانية بعد هجوم في خليج عدن (صور)
Lebanon 24
27-01-2024
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت البحرية الهندية صورا للسفينة البريطانية التي اندلعت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم في خليج عدن.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إنهما تلقتا تقارير تفيد بتعرض سفينة للإصابة في البحر الأحمر قرب عدن اليمنية، واندلاع حريق على متنها، الجمعة.
Advertisement
وتلقت الهيئة تقريرا عن وقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرقي عدن، حيث "أصيبت سفينة وتشتعل بها النيران في الوقت الحالي".
وأضافت الهيئة: "تطلب السفينة المساعدة. تم إبلاغ السلطات، والسلطات تستجيب لذلك".
وقالت البحرية الهندية إنها استجابت لنداء استغاثة من السفينة "إم في مارلين لواندا"، ليل الجمعة، وأوضحت أنها تضم طاقما مكونا من 22 هنديا وواحد من بنغلادش.
وفي وقت لاحق من الحادث، أعلنت شركة "ترافيغورا" المشغلة للسفينة أن الحريق أخمد، وأن جميع أفراد الطاقم على متن الناقلة بخير.
وتابعت: "(مارلين لواندا) تبحر الآن نحو مرفأ آمن، فيما يواصل الطاقم مراقبةالناقلة والبضائع عن كثب"، مشيرة إلى أنه "لا توجد سفن أخرى تعمل لصالح الشركة تعبر خليج عدن حاليا".
وتشن جماعة الحوثي اليمنية موجة تلو الأخرى من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 تشرين الثاني ، فيما تقول الجماعة إنه احتجاج على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الجمعة، إن القوات البحرية نفذت عملية تستهدف "ناقلة النفط البريطانية (مارلين لواندا)" في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها.
وتسببت هجمات الحوثيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية، ودفعت بعض الشركات إلى تعليق مرورها من البحر الأحمر وسلوك الرحلة الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.
وتشن طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات، على معاقل الحوثيين في أنحاء اليمن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أضرار كبيرة.. هذا ما حصل داخل مطعم في بيروت (صور)
Lebanon 24
أضرار كبيرة.. هذا ما حصل داخل مطعم في بيروت (صور)
02:27 | 2024-01-27
27/01/2024 02:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغٌ مهم من "قوى الأمن".. إحذروا هذا الأمر!
Lebanon 24
بلاغٌ مهم من "قوى الأمن".. إحذروا هذا الأمر!
11:31 | 2024-01-26
26/01/2024 11:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان قصير.. مُعجب "ينهار" ويفقد أعصابه في حفل نانسي عجرم (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بفستان قصير.. مُعجب "ينهار" ويفقد أعصابه في حفل نانسي عجرم (فيديو)
02:15 | 2024-01-27
27/01/2024 02:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "دانييلا" استعدوا لمنخفض جديد أشد قوة.. موجات صقيع وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
بعد "دانييلا" استعدوا لمنخفض جديد أشد قوة.. موجات صقيع وثلوج على هذا الإرتفاع
01:31 | 2024-01-27
27/01/2024 01:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق غامض.. هل انفصلت نادين نسيب نجيم عن خطيبها؟ (صور)
Lebanon 24
تعليق غامض.. هل انفصلت نادين نسيب نجيم عن خطيبها؟ (صور)
23:46 | 2024-01-26
26/01/2024 11:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:56 | 2024-01-27
أردوغان: قرار "العدل الدولية" انعكاس لصرختنا
10:53 | 2024-01-27
كيف علّق البنتاغون على "نشر أسلحة نووية أميركية في بريطانيا"؟
10:33 | 2024-01-27
دولة خامسة تعلّق مساعداتها للأونروا
10:00 | 2024-01-27
"مستوطنات إسرائيلية داخل لبنان".. فكرة خطيرة مطروحة وتقرير يكشف التفاصيل!
09:16 | 2024-01-27
قبل يومين من زيارة عبد اللهيان.. حدث أمني قرب الحدود مع باكستان
08:56 | 2024-01-27
خبير جيولوجيّ يكشف: زلزال في تركيا كل 3 أسابيع!
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
27/01/2024 18:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
27/01/2024 18:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
27/01/2024 18:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24