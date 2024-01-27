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عربي-دولي

هكذا تضررت سفينة بريطانية بعد هجوم في خليج عدن (صور)

Lebanon 24
27-01-2024 | 07:35
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نشرت البحرية الهندية صورا للسفينة البريطانية التي اندلعت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم في خليج عدن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إنهما تلقتا تقارير تفيد بتعرض سفينة للإصابة في البحر الأحمر قرب عدن اليمنية، واندلاع حريق على متنها، الجمعة.
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وتلقت الهيئة تقريرا عن وقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرقي عدن، حيث "أصيبت سفينة وتشتعل بها النيران في الوقت الحالي".

وأضافت الهيئة: "تطلب السفينة المساعدة. تم إبلاغ السلطات، والسلطات تستجيب لذلك".

وقالت البحرية الهندية إنها استجابت لنداء استغاثة من السفينة "إم في مارلين لواندا"، ليل الجمعة، وأوضحت أنها تضم طاقما مكونا من 22 هنديا وواحد من بنغلادش.
 


وفي وقت لاحق من الحادث، أعلنت شركة "ترافيغورا" المشغلة للسفينة أن الحريق أخمد، وأن جميع أفراد الطاقم على متن الناقلة بخير.

وتابعت: "(مارلين لواندا) تبحر الآن نحو مرفأ آمن، فيما يواصل الطاقم مراقبةالناقلة والبضائع عن كثب"، مشيرة إلى أنه "لا توجد سفن أخرى تعمل لصالح الشركة تعبر خليج عدن حاليا".

وتشن جماعة الحوثي اليمنية موجة تلو الأخرى من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 تشرين الثاني ، فيما تقول الجماعة إنه احتجاج على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الجمعة، إن القوات البحرية نفذت عملية تستهدف "ناقلة النفط البريطانية (مارلين لواندا)" في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها.

وتسببت هجمات الحوثيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية، ودفعت بعض الشركات إلى تعليق مرورها من البحر الأحمر وسلوك الرحلة الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.

وتشن طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات، على معاقل الحوثيين في أنحاء اليمن.
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