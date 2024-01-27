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عربي-دولي

"ضبط الحدود" يشعل سجالاً.. وماسك يرد على بايدن

Lebanon 24
27-01-2024 | 08:21
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رد إيلون ماسك على دعوات الرئيس الأميركي جو بايدن، لتمرير اتفاق بين الحزبين في مجلس الشيوخ لإصلاح المستويات غير المسبوقة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الجنوبية.

وأصدر بايدن بيانا في وقت متأخر من يوم الجمعة، قال فيه إن التشريع الذي يجري التفاوض عليه سيمنح الرئيس سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود "عندما تصبح مكتظة"، وإنه سيستخدم هذه السلطة في اليوم الذي يوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونا.
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وقال بايدن في البيان: "بالنسبة لكل من يطالب بمراقبة أكثر صرامة للحدود، فهذه هي الطريقة للقيام بذلك". "إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مرروا مشروع قانون من الحزبين وسأوقعه".

لكن ماسك، وهو منتقد صريح لأزمة الحدود، رد على البيان المنشور على حساب الرئيس X.

وكتب ماسك: "لا حاجة لتمرير أي قوانين. كل ما هو مطلوب هو أمر تنفيذي يتطلب إثباتا لطلب اللجوء قبل منح جلسة استماع بشأن اللجوء هكذا كان الأمر من قبل".

وكان ماسك، مالك شركات تسلا Tesla وSpaceX وX، قد جادل سابقًا بأن الحصول على وضع اللجوء بعد عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أمر سهل مثل البحث على غوغل Google.

كما اتفق أيضًا مع رجل الأعمال والمستثمر في وادي السيليكون ديفيد ساكس الذي كتب الليلة الماضية أن الحدود مكسورة "لأن هذه الإدارة ترفض تطبيق القوانين الموجودة لدينا بالفعل، ورد ماسك "بالضبط".

ونشر ساكس أيضًا مقطع فيديو لمئات المهاجرين غير الشرعيين الذين ينزلون على الحدود واصفًا سياسة بايدن الحالية بأنها "حدود مفتوحة، وهو ما كتب له ماسك: "هذا لا يمكن إنكاره في هذه المرحلة".
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