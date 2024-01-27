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عربي-دولي

خبير جيولوجيّ يكشف: زلزال في تركيا كل 3 أسابيع!

Lebanon 24
27-01-2024 | 08:56
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شهدت تركيا هزّتين أرضيتين خلال هذا الأسبوع، فقد ضرب زلزال ثانٍ بحر إيجة قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير غرب البلاد اليوم السبت وبلغت قوته 5.01 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد مرور يومين من زلزالٍ آخر ضرب شرق تركيا الخميس ووقع على عمق 10 كيلومترات وبلغت قوته 5.3 وفق ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
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وقال خبير الزلازل التركي بولنت أوزمن لـ "العربية.نت" إن "هناك العديد من الأسباب التي أدت لحدوث زلزالٍ صباح اليوم في ولاية إزمير والمناطق المحيطة بها ومن بينها صدع في أماكن قريبة مثل صدع جومولدور النشطة. 

ورغم أن مثل هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 وحصل عند الساعة 08:19 وفق التوقيت المحلي، ينجم عنه عادة أضرارٍ كبيرة، لكن لم يكن هناك أي أضرار لأن الزلزال لم يدم وقتاً طويلاً".

وأضاف الخبير التركي أن "تركيا تعرّضت لزلزالين متوسطي الحجم بلغت قوتهما 5.1 و 5.3 خلال الأسبوع الحالي وفي منطقتين هما ملاطية وخليج كوساداسي ومن المحتمل أن الزلزال الأول حدث كهزّة ارتدادية لزلزالين كبيرين وقعا في 6 شباط من العام الماضي"، لافتاً إلى أنه "من المؤكد أن هناك دائما احتمال حدوث زلازل بهذا الحجم في أي مكان من تركيا. لسوء الحظ، في المتوسط، يحدث زلزال بقوة 5.0 - 5.9 درجة كل 3 أسابيع في البلاد".
المصدر: العربية
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