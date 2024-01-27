قبل يومين من زيارة عبد اللهيان.. حدث أمني قرب الحدود مع باكستان

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وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإيرانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان، وأكدت أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور إسلام آباد في 29 كانون الثاني الجاري بدعوة من نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني.

قتل مسلحون 9 أشخاص من جنسيات أجنبية في هجوم، اليوم السبت، على منزل جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان، بحسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.وقالت "مهر" الإيرانية "بحسب شهود، قتل رجال مسلحون تسعة أشخاص غير إيرانيين في منزل قرب مدينة سراوان" في محافظة سيستان-بلوشستان.وجاءت هذه الحادثة بعد أسبوع على تبادل ضربات بين البلدين عبر الحدود في هذه المنطقة المضطربة التي ينشط فيها مسلحون.