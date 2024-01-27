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عربي-دولي

دولة خامسة تعلّق مساعداتها للأونروا

Lebanon 24
27-01-2024 | 10:33
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انضمّت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في "الوقف الموقت" للتمويل الموجه إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة في المستقبل.


وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل.
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وأضافت الوزارة في بيان، أن "المملكة المتحدة تشعر بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من تشرين الاول ضد إسرائيل، وهو عمل شنيع نددت به الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا".


وذكرت أن المملكة المتحدة أوقفت موقتا أي تمويل مستقبلي للأونروا بينما تقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق، وفق البيان.
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