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عربي-دولي

أردوغان: قرار "العدل الدولية" انعكاس لصرختنا

Lebanon 24
27-01-2024 | 10:56
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إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، بمثابة صدى لشعار "العالم أكبر من خمسة" الذي يكرره باستمرار.


وقال اردوغان، في كلمة ألقاها خلال حفل إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية على مستوى رؤساء المناطق في ولاية إزمير غرب تركيا، إننا "ندعو إسرائيل مرة أخرى للاصغاء إلى صوت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ووقف هجماتها ومجازرها على الفور".
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ولفت إلى أن "قرار محكمة العدل الدولية بالأمس بمثابة انعكاس لصرختنا بأن "العالم أكبر من خمسة".
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