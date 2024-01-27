صور لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" عقب استهدافها في خليج عدن

نشرت البحرية الهندية صورا لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" وهي تشتعل بعد تعرضها لهجوم الحوثيين.

واستجابت البحرية الهندية لنداء استغاثة أطلقته سفينة تجارية تعرّضت لقصف صاروخي في خليج عدن، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

#IndianNavy's Guided missile destroyer, #INSVisakhapatnam, deployed in the #GulfofAden responded to a distress call from MV #MarlinLuanda on the night of #26Jan 24.

The fire fighting efforts onboard the distressed Merchant Vessel is being augmented by the NBCD team along with… pic.twitter.com/meocASF2Lo — SpokespersonNavy (@indiannavy) January 27, 2024 Advertisement

وأضافت البحرية في بيان أوردته شبكة "إن دي تي في" الهندية، "إن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة تابعة لها تلقت نداء استغاثة من سفينة مارلين لواندا التي تحمل على متنها طاقما مكونا من 22 شخصا، أبلغت عن تعرضها لقصف صاروخي واشتعال الحريق بها، ما دفع المدمرة لتقديم يد العون في مكافحة الحريق على متن سفينة الشحن".وأكدت البحرية الهندية أنها ستظل صامدة وملتزمة بحماية السفن التجارية وضمان سلامة الأرواح في البحر.ويأتي القصف الصاروخي وسط قلق متزايد إزاء تكثيف المسلحين الحوثيين للهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما دفع رئيس أركان البحرية الهندية آر. هاري كومار إلى إصدار تعليمات بالتعامل بحزم مع مثل تلك الحوادث البحرية.وكانت شركة "ترافيغورا" قد أعلنت أن الطاقم يواصل جهود السيطرة على الحريق في صهريج شحن بالناقلة "مارلين لواندا" بمساعدة سفن حربية.ويوم أمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهداف لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن بعدد من الصواريخ. (روسيا اليوم)