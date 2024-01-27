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عربي-دولي
القوات الإسرائيلية تمنع صحفيي هذه القناة من مغادرة غزة
Lebanon 24
27-01-2024
|
11:49
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منعت قوات العدو الإسرائيلي، اثنين من موظفي قناة ARD التلفزيونية الألمانية من مغادرة قطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية لأسباب أمنية، بحسب ما ذكرته صحيفة "تاغيسشاو".
ونقلت الصحيفة عن كريستيان نيتشه، رئيس تحرير مجلة Bayerische Rundfunk التي تدير استوديو ARD في تل أبيب، قوله إن "الجانب الإسرائيلي لا يزال يمنع أي طرف من مغادرة قطاع غزة لأسباب أمنية، وهؤلاء الموظفون لا يشكلون تهديدا أمنيا، لذلك نناشد السلطات الإسرائيلية بالسماح لموظفينا بالمغادرة".
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وأكدت الصحيفة أن حياة الصحفيين في قطاع غزة أصبحت خطيرة بشكل كبير، مشيرة إلى أن "أحد صحفيي ARD وهو محمد أبو سيف يخشى أن يقتل على أيدي القوات الإسرائيلية، كما أن المواطنين في قطاع غزة يتجنبون التواجد بالقرب منه خوفا من أن يصبحوا أهدافا عشوائية للقوات الإسرائيلية"
وبحسب الصحيفة، تبذل الحكومة الألمانية جهودا كبيرة لضمان تمكن الصحفيين من مغادرة قطاع غزة، لكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق بارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 110 منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي.
ودخلت الحرب في قطاع غزة السبت يومها الـ113، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي. (روسيا اليوم)
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