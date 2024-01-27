"كونوا مستعدين لهذا الخبر".. رسالة من "القسام" إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

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وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، يوم السبت رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.وقالت في رسالتها لعائلات الأسرى الإسرائيليين إن "حكومة نتنياهو تكذب عليهم"، مضيفة في رسالتها: "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر، وهو إعلان مقتل كل الرهائن الإسرائيليين في غارات على قطاع غزة".وكانت "القسام" قد بثت يوم الجمعة مقطعا مصورا بعنوان "الوقت ينفد"، ظهرت فيه 3 إسرائيليات محتجزات في قطاع غزة قدمت اثنتان منهن نفسيهما على أنهما جنديتان.وفي الفيديو، وجهت المجندات الإسرائيليات رسائل إلى حكومة نتنياهو، حيث أكدن أنهن خائفات من حكومتهن أكثر من حماس.وتبين المشاهد اتهام الأسيرات الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل في عملية تحريرهن، كما طلبن من أهاليهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية. (روسيا اليوم)