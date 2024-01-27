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عربي-دولي
صور إباحية لفنانة أميركية شهيرة تثير قلق البيت الأبيض لـ "الغاية".. هذه تفاصيل القضية!
Lebanon 24
27-01-2024
|
12:34
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أعرب البيت الأبيض الجمعة عن انزعاجه "من انتشار صور إباحية مزيفة على الإنترنت، للفنانة الأميركية تايلور سويفت"، واصفا اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع بالـ"مثيرة للقلق للغاية".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن شركات التواصل الاجتماعي "لها دور مهم تلعبه في تطبيق قواعدها الخاصة"، لمنع انتشار مثل هذه المعلومات المضللة.
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وأضافت: "هذا أمر مقلق للغاية. لذا سنفعل ما في وسعنا للتعامل مع هذه القضية"، مضيفة أنه يتعين على الكونغرس اتخاذ إجراء تشريعي بشأن هذه القضية.
وانتشرت صور إباحية مزيفة لنجمة البوب سويفت، والتي يعتقد أنها زيفت باستخدام الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، حيث تمت مشاهدة الصور ملايين المرات.
واعتبرت جان بيير أن التراخي في تطبيق القانون ضد الصور المفبركة يؤثر في كثير من الأحيان بشكل غير متناسب على النساء.
وتابعت: "بينما تتخذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي قراراتها المستقلة بشأن إدارة المحتوى، فإننا نعتقد أن لديها دورا مهما تلعبه في تطبيق لوائحها الخاصة، لمنع انتشار المعلومات المضللة والصور الإباحية المفبركة لأشخاص حقيقيين". (العربية)
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