"المذبحة المقبلة هي مسألة وقت".. نتنياهو: سنصل إلى قيادات حماس ونقوم باغتيالهم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها حول قطر، لافتاً إلى أن "الدوحة تستضيف وتمول حركة حماس ويمكنها أن تضغط عليها".



وخلال مؤتمر صحفي، قال نتنياهو: "اليوم هو ذكرى المحرقة، ويتهمونا باتهام كاذب بإبادة شعب باسم حماس وهم النازيون الجدد"، مضيفاً: "الكثيرون في العالم لم يتعلموا شيئا من الكارثة ولكننا تعلمنا أمرا أساسيا أن ندافع على أنفسنا بأنفسنا".

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وتابع: "المذبحة المقبلة هي مسألة وقت مع هؤلاء، وعلينا القضاء عليهم ولو تطلب ذلك وقتا، وسنصل إلى قيادات حماس ونقوم باغتيالهم".

ورأى نتنياهو أن لـ "إسرائيل الحق في الدفاع عن نسفها ولا أحد يمكنه أن يمنعها من ذلك".

وعن التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول، قال: "يجب فتح التحقيقات بعد انتهاء الحرب وليس في ذروتها. ولا يجب أن ينشغل الضباط والسياسيون الآن في البحث عن محامين"، مضيفاً: "سياساتنا فيما يتعلق باليوم التالي للحرب سنحددها لاحقا ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن، وسنقرر في الأيام المقبلة الخطوات"، لافتاً إلى أن "التظاهرات في المدن الإسرائيلية لا تساعد، يجب أن يتم دعم الضغط على حماس".

وأكد أن "العلاقات مع مصر مستمرة وطبيعية بين الحكومتين، وبالطبع لكل منا مصلحته الخاصة، ولن أتوسع في هذا الأمر".