Advertisement

عربي-دولي

"المذبحة المقبلة هي مسألة وقت".. نتنياهو: سنصل إلى قيادات حماس ونقوم باغتيالهم

Lebanon 24
27-01-2024 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1157672-638419858722298225.jpg
Doc-P-1157672-638419858722298225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها حول قطر، لافتاً إلى أن "الدوحة تستضيف وتمول حركة حماس ويمكنها أن تضغط عليها".

وخلال مؤتمر صحفي، قال نتنياهو: "اليوم هو ذكرى المحرقة، ويتهمونا باتهام كاذب بإبادة شعب باسم حماس وهم النازيون الجدد"، مضيفاً: "الكثيرون في العالم لم يتعلموا شيئا من الكارثة ولكننا تعلمنا أمرا أساسيا أن ندافع على أنفسنا بأنفسنا".
Advertisement
 
وتابع: "المذبحة المقبلة هي مسألة وقت مع هؤلاء، وعلينا القضاء عليهم ولو تطلب ذلك وقتا، وسنصل إلى قيادات حماس ونقوم باغتيالهم".
ورأى نتنياهو أن لـ "إسرائيل الحق في الدفاع عن نسفها ولا أحد يمكنه أن يمنعها من ذلك".
 
وعن التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول، قال: "يجب فتح التحقيقات بعد انتهاء الحرب وليس في ذروتها. ولا يجب أن ينشغل الضباط والسياسيون الآن في البحث عن محامين"، مضيفاً: "سياساتنا فيما يتعلق باليوم التالي للحرب سنحددها لاحقا ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن، وسنقرر في الأيام المقبلة الخطوات"، لافتاً إلى أن "التظاهرات في المدن الإسرائيلية لا تساعد، يجب أن يتم دعم الضغط على حماس".
 
وأكد أن "العلاقات مع مصر مستمرة وطبيعية بين الحكومتين، وبالطبع لكل منا مصلحته الخاصة، ولن أتوسع في هذا الأمر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:15 | 2024-01-27
23:02 | 2024-01-27
23:00 | 2024-01-27
16:54 | 2024-01-27
16:15 | 2024-01-27
16:10 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24