Advertisement

عربي-دولي

مشهد لافت.. لماذا حمل نتنياهو كتاب "كفاحي" لهتلر؟

Lebanon 24
27-01-2024 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1157674-638419861901960893.jpg
Doc-P-1157674-638419861901960893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، السبت، حاملاً نسخة عربية من كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد وجد الكتاب في غزة، وقال نتنياهو إن "هذه هي الطريقة التي يعلم بها النازيون الجدد أطفالهم"، وفق تعبيره.
Advertisement

وجاء حديث نتنياهو في الذكرى السنوية ليوم المحرقة النازية لليهود (هولوكوست).

و"كفاحي" كتاب لهتلر جمع بين السيرة الذاتية والشرح التفصيلي للنازية، ونشرت طبعته الأولى عام 1925 بعنوان "Mein Kampf" باللغة الألمانية.
 
وكان نتنياهو تحدث عن تهم الإبادة الجماعية التي تواجهها إسرائيل في غزة، بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا مؤخراً.

وفي تصريحه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مجرد استعداد محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يثبت أن الكثيرين لم يتعلموا شيئاً من المحرقة".

وأضاف: "لكننا فعلنا ذلك، والدرس الرئيسي هو أننا سندافع عن أنفسنا بأنفسنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:15 | 2024-01-27
23:02 | 2024-01-27
23:00 | 2024-01-27
16:54 | 2024-01-27
16:15 | 2024-01-27
16:10 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24