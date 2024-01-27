مشهد لافت.. لماذا حمل نتنياهو كتاب "كفاحي" لهتلر؟

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، السبت، حاملاً نسخة عربية من كتاب "كفاحي" للزعيم النازي أدولف هتلر.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد وجد الكتاب في غزة، وقال نتنياهو إن "هذه هي الطريقة التي يعلم بها النازيون الجدد أطفالهم"، وفق تعبيره.

Advertisement

وجاء حديث نتنياهو في الذكرى السنوية ليوم المحرقة النازية لليهود (هولوكوست).



و"كفاحي" كتاب لهتلر جمع بين السيرة الذاتية والشرح التفصيلي للنازية، ونشرت طبعته الأولى عام 1925 بعنوان "Mein Kampf" باللغة الألمانية. وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد وجد الكتاب في غزة، وقال نتنياهو إن "هذه هي الطريقة التي يعلم بها النازيون الجدد أطفالهم"، وفق تعبيره.وجاء حديث نتنياهو في الذكرى السنوية ليوم المحرقة النازية لليهود (هولوكوست).و"كفاحي" كتاب لهتلر جمع بين السيرة الذاتية والشرح التفصيلي للنازية، ونشرت طبعته الأولى عام 1925 بعنوان "Mein Kampf" باللغة الألمانية.

وكان نتنياهو تحدث عن تهم الإبادة الجماعية التي تواجهها إسرائيل في غزة، بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا مؤخراً.



وفي تصريحه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "مجرد استعداد محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يثبت أن الكثيرين لم يتعلموا شيئاً من المحرقة".



وأضاف: "لكننا فعلنا ذلك، والدرس الرئيسي هو أننا سندافع عن أنفسنا بأنفسنا".