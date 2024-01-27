Advertisement

عربي-دولي

وزيرة في ورطة كبيرة.. أكياس كوكايين في مكتبها!

Lebanon 24
27-01-2024 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1157675-638419865811967623.png
Doc-P-1157675-638419865811967623.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت السلطات البلجيكية اتهامات لـ8 أشخاص ووضع بعضهم رهن الحبس الاحتياطي بعد العثور على أكياس من الكوكايين بمكتب كارولين ديزير وزيرة التربية والتعليم في اتحاد فالونيا وبروكسل.

وأكد بيان لمكتب المدعي العام في بروكسل الجمعة، العثور على كمية من الكوكايين في مكتب ديزير في كانون الأول الماضي، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل.
Advertisement

وأوضح الادعاء أنه "تم تقديم ثمانية مشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، بتهم بيع وحيازة المخدرات، وتم إطلاق سراح اثنين منهم بشروط، فيما وضع الستة الآخرون تحت أمر الاعتقال، وقد أكد مجلس المستشارين احتجازهم احتياطيا".

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن المساعد المسؤول عن المعدات واللوجستيك في مكتب الوزيرة، تم اعتقاله في منتصف كانون الأول بعد اكتشاف نحو 50 كيسا تحتوي على مسحوق أبيض.

كما عثر المحققون على مبلغ 10 آلاف يورو نقدا في منزل الموظف الموقوف، الذي يعتقد أنه نجل السياسية البلجيكية من أصل مغربي فضيلة لعنان، النائبة الحالية في برلمان بروكسل والوزيرة السابقة.

وذكر بيان المدعي العام أنه تم إبلاغ مكتب الوزير بالحادث في 15 كانون الأول وتم تنفيذ إجراءات فصل الرجل الذي كان يشغل منصب أمين الصندوق داخل المكتب، من وظيفته بتهمة خيانة الأمانة. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:15 | 2024-01-27
23:02 | 2024-01-27
23:00 | 2024-01-27
16:54 | 2024-01-27
16:15 | 2024-01-27
16:10 | 2024-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24