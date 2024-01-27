بالفيديو: الشرطة الإسرائيلية تقمع المتظاهرين المطالبين بإسقاط نتنياهو في تل أبيب

شهدت شوارع عدة مدن إسرائيلية اليوم السبت مظاهرات حاشدة مطالبة بإقالة الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، مطالبة بوقف الحرب على غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت إن "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا عند تقاطع حوريف ضد الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بإجراء الانتخابات فورا".



وأوضحت الصحيفة أن "المسيرة انطلقت من منطقة الكرمل بمدينة حيفا إلى مركز التظاهرة عند تقاطع حوريف"، كما تظاهر المئات في مدينتي كفار سابا ورحوبوت قرب تل أبيب مطالبين بإقالة الحكومة مرددين شعار "الانتخابات الآن".

وقامت الشرطة الإسرائيلية بقمع عدد من المطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، واعتقلت عددا منهم.