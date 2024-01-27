بوتين يجثو على ركبته ويضع الزهور على ضريح يضم جثمان أخيه (فيديو)

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان أخيه فيكتور، الذي لقي حتفه طفلا أثناء الحصار النازي للينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى.

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بوتين شارك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم بفعاليات إحياء الذكرى الـ80 لفك حصار قوات ألمانيا النازية عن لينينغراد في الحرب الوطنية العظمى. بوتين شارك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم بفعاليات إحياء الذكرى الـ80 لفك حصار قوات ألمانيا النازية عن لينينغراد في الحرب الوطنية العظمى.

الرئيس فلاديمير بوتين يزور ضريح أخيه فيكتور الذي لقي حتفه طفلا أثناء الحصار النازي على لينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى pic.twitter.com/Qcz0GtH9U1 — RTARABIC (@RTarabic) January 27, 2024



كما افتتح بوتين مع لوكاشينكو نصبا تذكاريا لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى في بلدة مدينة غاتشينا قرب مدينة سان بطرسبرغ. كما افتتح بوتين مع لوكاشينكو نصبا تذكاريا لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى في بلدة مدينة غاتشينا قرب مدينة سان بطرسبرغ.

وتم اختيار هذا الموقع حيث معسكرات أسرى الحرب ومعسكرات الأطفال السوفييت المعتقلين خلال سنوات الحرب. (روسيا اليوم)