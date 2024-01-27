الحوثيون يعلنون: قادرون على إغراق السفن في 3 بحار

Advertisement

وفي تصريح له عبر منصة "إكس"، قال مسؤول في الجماعة: " قادرون على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة اليمنية إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والمتوسط، لكننا نترك ذلك لتوقيت آخر".وقال المسؤول إن الجماعة "لا تزال حتى الآن تحرص على السلام بأقل قدر ممكن من التصعيد"، وفق تعبيره.وتشن جماعة الحوثي اليمنية موجة تلو الأخرى من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 تشرين الثاني الماضي، فيما تقول الجماعة إنه احتجاج على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.والجمعة، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن القوات البحرية نفذت عملية تستهدف "ناقلة النفط البريطانية (مارلين لواندا)" في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها.وتسببت هجمات الحوثيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية، ودفعت بعض الشركات إلى تعليق مرورها من البحر الأحمر وسلوك الرحلة الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.وتشن طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات، على معاقل الحوثيين في أنحاء اليمن.