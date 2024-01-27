12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
2
o
النبطية
-1
o
زحلة
-1
o
بعلبك
13
o
بشري
11
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحوثيون يعلنون: قادرون على إغراق السفن في 3 بحار
Lebanon 24
27-01-2024
|
16:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جماعة الحوثي، السبت، أنها قادرة على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط.
وفي تصريح له عبر منصة "إكس"، قال مسؤول في الجماعة: " قادرون على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة اليمنية إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والمتوسط، لكننا نترك ذلك لتوقيت آخر".
Advertisement
وقال المسؤول إن الجماعة "لا تزال حتى الآن تحرص على السلام بأقل قدر ممكن من التصعيد"، وفق تعبيره.
وتشن جماعة الحوثي اليمنية موجة تلو الأخرى من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 تشرين الثاني الماضي، فيما تقول الجماعة إنه احتجاج على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
والجمعة، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن القوات البحرية نفذت عملية تستهدف "ناقلة النفط البريطانية (مارلين لواندا)" في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها.
وتسببت هجمات الحوثيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية، ودفعت بعض الشركات إلى تعليق مرورها من البحر الأحمر وسلوك الرحلة الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.
وتشن طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات، على معاقل الحوثيين في أنحاء اليمن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أضرار كبيرة.. هذا ما حصل داخل مطعم في بيروت (صور)
Lebanon 24
أضرار كبيرة.. هذا ما حصل داخل مطعم في بيروت (صور)
02:27 | 2024-01-27
27/01/2024 02:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان قصير.. مُعجب "ينهار" ويفقد أعصابه في حفل نانسي عجرم (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بفستان قصير.. مُعجب "ينهار" ويفقد أعصابه في حفل نانسي عجرم (فيديو)
02:15 | 2024-01-27
27/01/2024 02:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "دانييلا" استعدوا لمنخفض جديد أشد قوة.. موجات صقيع وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
بعد "دانييلا" استعدوا لمنخفض جديد أشد قوة.. موجات صقيع وثلوج على هذا الإرتفاع
01:31 | 2024-01-27
27/01/2024 01:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق غامض.. هل انفصلت نادين نسيب نجيم عن خطيبها؟ (صور)
Lebanon 24
تعليق غامض.. هل انفصلت نادين نسيب نجيم عن خطيبها؟ (صور)
23:46 | 2024-01-26
26/01/2024 11:46:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "طقس لبنان".. إنتظروا ما سيحصل يوم غد الأحد!
Lebanon 24
مفاجأة عن "طقس لبنان".. إنتظروا ما سيحصل يوم غد الأحد!
11:57 | 2024-01-27
27/01/2024 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:15 | 2024-01-27
بتهمة الاختلاس.. قضية فساد بالجيش الأوكراني وتورط مسؤولين بارزين
23:02 | 2024-01-27
الإستفزازات مستمرة.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة جارتها الجنوبية
23:00 | 2024-01-27
هجمات البحر الأحمر.. كيف أثرت على إقتصاد هذه الدولة العربية؟
16:54 | 2024-01-27
بكلمة واحدة.. هكذا وصف مفوض "الأونروا" تعليق تمويل الوكالة
16:10 | 2024-01-27
رسمياً.. ألمانيا تعلن وقف تمويل "الأونروا"
16:00 | 2024-01-27
إسرائيل دمّرتها وقتلت تاريخها.. تعرفوا إلى أبرز "بلدة قديمة" في فلسطين!
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
28/01/2024 06:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
28/01/2024 06:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
28/01/2024 06:19:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24