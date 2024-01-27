مراسل فلسطيني ينهار على الهواء (فيديو)

انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار مراسل تلفزيون فلسطين عمرو الداهودي على الهواء مباشرة من الإرهاق والجوع.

مراسل تلفزيون فلسطين بـ #غزة عمرو الداهودي، يقع على الأرض من شدة الإرهاق والجوع والبرد، وهو على الهواء مباشرة#حرب_غزة pic.twitter.com/yIaynYnWoH — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 27, 2024 Advertisement

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه السكان خطر المجاعة، في ظل انتشار الجوع ونقص المواد الغذائية، ما يضطر بعضهم لتناول "علف الحيوانات"، حسبما اشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

وتسببت الحرب الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، باستشهاد 26 ألفا و83 فلسطينيا، بينما أصيب 64 ألفا و487، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى استشهاد عشرات الصحفيين.