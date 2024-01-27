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عربي-دولي

مراسل فلسطيني ينهار على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2024 | 14:30
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انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار مراسل تلفزيون فلسطين عمرو الداهودي على الهواء مباشرة من الإرهاق والجوع.
 
 
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ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه السكان خطر المجاعة، في ظل انتشار الجوع ونقص المواد الغذائية، ما يضطر بعضهم لتناول "علف الحيوانات"، حسبما اشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
 
وتسببت الحرب الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، باستشهاد 26 ألفا و83 فلسطينيا، بينما أصيب 64 ألفا و487، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى استشهاد عشرات الصحفيين.

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