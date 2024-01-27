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عربي-دولي

رسمياً.. ألمانيا تعلن وقف تمويل "الأونروا"

Lebanon 24
27-01-2024 | 16:10
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أعلنت ألمانيا، السبت، تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن اتهمت إسرائيل عدداً من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في 7 تشرين الأول.
     
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام، فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى" ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد.
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وبرلين من بين دول عدة أعلنت تعليق تمويلها للأونروا بعد أن وجهت إسرائيل هذه الاتهامات، من بينها أميركا وأستراليا وكندا.
 
 

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